Москва, 27 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Департамент информационных технологий Москвы объявил конкурс, в рамках которого будет выбран разработчик на оказание «услуг по предоставлению коммуникационных возможностей для социально значимых сервисов Единой мобильной платформы города Москвы в 2022 году». Контракт оценивается в сумму свыше 823 млн рублей, ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM IT

Итоги конкурса подведут 2 декабря 2021 года. Максимальная цена контракта — 823 966 898,19 рубля. Сроки завершения работ — 365 календарных дней с момента заключения договора.

Перед исполнителем поставили задачу по повышению уровня информированности москвичей о событиях социально значимого характера и сокращению времени доставки до жителей такой информации. Этого планируют достичь в том числе через услуги по интегрированию мобильных систем информирования в систему, включая Viber, соцсеть «ВКонтакте», смс-сообщения.

Напомним, ранее в Подмосковье объявили тендер с начальной ценой более 75 млн рублей. В рамках реализации контракта победитель должен будет настроить электронный бюджет региона.