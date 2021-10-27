Ирбит, Свердловская область, 27 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Жителя Ирбитского района Свердловской области осудили за склонении приятеля к употреблению наркотиков. Об этом заявили в пресс службе областной прокуратуры.

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Следствие установило, что мужчина уверял знакомого в безвредности наркотиков. В результате тот поддался уговорам и несколько раз вдохнул из пластиковой бутылки наркотическое вещество.

Ирбитский районный суд признал свердловчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств). Мужчина проведёт три года шесть месяцев в колонии общего режима.