Благовещенск, , 08:07 — REGNUM Для жителей Дальнего Востока, пострадавших от прохождения паводка, необходимо построить 1,7 тыс. домов. Об этом заявил на заседании совета ДФО 26 октября полномочный представитель президента РФ Юрий Трутнев, написала «Российская газета».

Разрушенные дома после паводка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ещё в 2,5 тыс. домов необходимо провести капитальный ремонт. За подтопление дальневосточники получили почти 1 млрд рублей компенсаций, в том числе 860 млн рублей — из федерального бюджета.

«Кроме того, требуется ремонт почти 2,5 тысячи помещений, приобретение и строительство более 1,7 тысячи домов для людей, лишившихся жилья, — добавил Юрий Трутнев. — По оценке регионов, на эти цели потребуется более 6,6 млрд рублей. При этом 5 млрд рублей необходимо дополнительно для восстановления дорог», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, воды рек Приамурья за время паводка подтопили 103 населённых пункта в 23 муниципалитетах региона. Пострадали от наводнения 15,5 тыс. жителей области, повреждены почти 1,5 тыс. жилых домов.