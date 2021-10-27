Благовещенск, 27 октября 2021, 08:07 — REGNUM Для жителей Дальнего Востока, пострадавших от прохождения паводка, необходимо построить 1,7 тыс. домов. Об этом заявил на заседании совета ДФО 26 октября полномочный представитель президента РФ Юрий Трутнев, написала «Российская газета».
Ещё в 2,5 тыс. домов необходимо провести капитальный ремонт. За подтопление дальневосточники получили почти 1 млрд рублей компенсаций, в том числе 860 млн рублей — из федерального бюджета.
Как сообщало ИА REGNUM, воды рек Приамурья за время паводка подтопили 103 населённых пункта в 23 муниципалитетах региона. Пострадали от наводнения 15,5 тыс. жителей области, повреждены почти 1,5 тыс. жилых домов.