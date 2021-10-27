Екатеринбург, 27 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В городе Кушва Свердловской области халатность экс-инженера шахты привела к гибели сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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По данным следствия, осенью 2020 года при выполнении работ в шахте ученик бурильщика упал под вагон электропоезда и получил черепно мозговую травму. В результате молодой человек скончался.

Установлено, что бывший главный инженер шахты не обеспечил безопасность проводимых работ и контроль за их выполнением. Бездействие начальника и привело к гибели работника.

По факту произошедшего СКР организовал проверку. Сотрудники ведомства провели осмотр шахты и опросили около 40 свидетелей. Была собрана достаточная доказательная база для предъявления обвинений.

Теперь экс-инженера будут судить за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).