Пекин, 27 октября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Взрыв произошёл на химическом заводе в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом 27 октября сообщил новостной портал Dongfang.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По предварительным данным, взрыв произошёл в ночь на 27 октября на химическом предприятии, расположенном в уезде Гаоцин городского округа Цзыбо. По словам очевидцев, взрыв был слышен на расстоянии до 20 км, территорию завода заволокло густым дымом.

Сообщается об одном пострадавшем. Все близлежащие дороги в радиусе нескольких километров от места взрыва перекрыты. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате взрыва на химическом заводе, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.