Пермь, , 07:56 — REGNUM Уральский Арбитражный суд отменил решение Арбитражного суда Пермского края о законности покупки Товарного двора в Перми. Арбитражный суд региона вновь будет рассматривать это дело, сообщают СМИ.

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Напомним, сделка по покупке объекта совершена в 2018 году. Краевые власти за счет бюджета выкупили у РЖД 14 га земли. Стоимость составила около 799 млн рублей. Прокуратура посчитала стоимость завышенной. Изъятие земли обошлось бы дешевле покупки полуразрушенных зданий. Был подан иск.

Ранее суд первой инстанции признал сделку законной. В результате со стороны истца последовала апелляция.

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