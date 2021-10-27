Новосибирск, , 07:56 — REGNUM В Новосибирске заметно увеличился спрос на курьеров. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в своём телеграм-канале, освещая новости сибирских регионов.

Курьер Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В Новосибирске спрос на курьеров увеличился почти в пять раз. Только за октябрь 2021 года на 24% стало больше предложений курьерской работы. Причина — коронавирус», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Новосибирской области по данным на 26 октября за минувшие сутки выявлено 295 случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 267 случаев.

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