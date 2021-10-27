Уфа, , 08:37 — REGNUM Депутаты в Башкирии внесли изменения в республиканский закон о мировых судьях. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба госсобрания региона.

Судья Gaura

Сообщается, что депутаты республиканского госсобрания приняли закон «О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Башкортостан «О мировых судьях Республики Башкортостан», которым был изменен порядок замещения мировых судей.

«Обязанности временно отсутствующего мирового судьи могут быть возложены на мирового судью того же судебного района. Однако на практике возникают случаи, когда такую замену по объективным причинам произвести невозможно: обстоятельства складываются так, что сразу все мировые судьи одного судебного района отсутствуют по уважительным причинам. В соответствии с принятым законом в таких ситуациях обязанности мирового судьи будут возлагаться на мирового судью ближайшего судебного района», — приводит пресс-служба слова председателя регионального парламента Константина Толкачева.

По его мнению, принятие закона будет способствовать непрерывности судопроизводства, качественную и оперативную судебную защиту граждан и предприятий.

Отмечается, что в настоящее время закон передан на подпись главе Башкирии. Он вступит в силу со дня официального опубликования.