Нью-Йорк, США, 27 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 октября умеренным ростом. Больше других прибавил S&P 500.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 15,73 пункта (0,04%), до уровня 35 756,88 пункта. S&P 500 подорожал на 8,31 пункта (0,18%), поднявшись до уровня 4574,79 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 9,01 пункта (0,06%), до уровня 15 235,7 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,89 (1,06%), до уровня $84,65 за баррель.

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