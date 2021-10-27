Канберра, , 07:51 — REGNUM Гражданам Австралии, прошедшим курс вакцинации против коронавирусной инфекции, разрешат выезжать за пределы страны, заявил глава австралийского минздрава Грег Хант в ходе пресс-конференции.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, все австралийцы, привитые двумя дозами вакцины против COVID-19, смогут выезжать за пределы страны с 1 ноября. Такое разрешение жители Австралии получат впервые с марта 2020 года.

Тем не менее всем привитым гражданам Австралии будет необходимо получить разрешение от министерства внутренних дел на выезд. По возвращению на австралийскую территорию будет необходимо соблюдать строгий карантин.