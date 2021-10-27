Ульяновск, , 07:42 — REGNUM В Ульяновской области в период нерабочих дней, которые объявлены президентским указом, приостанавливается проведение массовых мероприятий. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Русских, сообщив об этом на своей странице в соцсетях.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

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В России с учётом резкого ухудшения эпидемической обстановки указом президента Владимира Путина объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В регионах, включая Ульяновскую область, на этот период вводятся дополнительные ограничительные меры.

«Вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий, а также на оказание соответствующих услуг», — сообщил в соцсетях ульяновский губернатор Алексей Русских.

По его словам, «под запретом» будет посещение ночных клубов, развлекательных заведений, кинотеатров, детских игровых комнат и иных развлекательно-досуговых учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Русских заявлял, что в Ульяновской области ситуация с коронавирусом «остаётся крайне тяжёлой». Он призвал бизнес-сообщество и населения соблюдать санитарно-эпидемические требования и не исключил, при сохранении резко негативной тенденции в области могут ввести локдаун.

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