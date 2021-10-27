Благовещенск, , 07:48 — REGNUM Жители Амурской области начали намного чаще обращаться за консультациями на горячую линию, созданную для звонков по вопросам, связанным с COVID-19. На специальный номер звонят более 300 человек в сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Беспокойные будни «горячей линии» Министерства здравоохранения Челябинской области Zdrav74.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Читайте также: Антиковидные ограничение увеличили темпы вакцинации в Приамурье

«Количество звонков увеличивается в соответствии с «волнами» заболеваемости. В этот подъем заболеваемости фиксируется значительное увеличение числа граждан, которые обращаются на «горячую линию». Накануне мы приняли более 300 звонков за день, вчера около 350 звонков. Телефонная трубка практически не лежит», — отметила главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики, куратор «горячей линии» Наталия Фатьянова.

Всего с момента создания спецномера на него поступило более 52 тыс. звонков с вопросами о коронавирусной инфекции. Люди спрашивают о вакцинации, QR-кодах, профилактике COVID-19 и об осложнениях после болезни.

«Главный и самый острый вопрос на сегодня — это профилактика коронавируса. Поэтому много вопросов о наличии вакцины и о том, где можно привиться. Также много вопросов относительно осложнений, и медикаментозном обеспечении амбулаторных больных», — подчеркнула Наталия Фатьянова.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Амурской области Василия Орлова, жители региона начали активнее приходить за прививками от COVID-19 после того, как в регионе был введён вход по QR-кодам в места массового скопления людей. Однако темпы вакцинации губернатор по-прежнему считает недостаточными.