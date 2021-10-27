Благовещенск, 27 октября 2021, 07:48 — REGNUM Жители Амурской области начали намного чаще обращаться за консультациями на горячую линию, созданную для звонков по вопросам, связанным с COVID-19. На специальный номер звонят более 300 человек в сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
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Всего с момента создания спецномера на него поступило более 52 тыс. звонков с вопросами о коронавирусной инфекции. Люди спрашивают о вакцинации, QR-кодах, профилактике COVID-19 и об осложнениях после болезни.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Амурской области Василия Орлова, жители региона начали активнее приходить за прививками от COVID-19 после того, как в регионе был введён вход по QR-кодам в места массового скопления людей. Однако темпы вакцинации губернатор по-прежнему считает недостаточными.