Пермь, , 07:39 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор в отношении участника группы «чёрных риелторов». Мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой, с причинением крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Преступная группа орудовала в 2017—2019 годы. Под видом предоставления гражданам информационно-справочных услуг по вопросам аренды жилья свершались хищения денег.

В состав группы входило девять человек. В отношении одного участника уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Мужчина пошел на сотрудничество со следствием. Установлено, что с участием этого фигуранта дела о мошенничестве было введено в заблуждение 65 человек, похищено свыше 280 тыс. рублей.

Пермяк приговорен к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.