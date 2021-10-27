Владивосток, , 07:45 — REGNUM Правительство РФ согласовало Приморью выделение более 900 млн рублей на 2022−2024 годы на защиту от паводков и наводнений.

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«Эти средства пойдут на реконструкцию и строительство дамб в микрорайоне «Семь ветров» в Уссурийске, в посёлках Горные Ключи, селах Рощино и Вострецово, Лесозаводске, а также на другие сооружения», — сообщил в социальных сетях губернатор Олег Кожемяко.

По словам главы Приморья, проекты уже готовы и согласованы на уровне Минприроды РФ. В 2022 году муниципалитеты приступят к строительству.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии направили более 15 млн рублей в Иволгинский район на ликвидацию последствий паводков.