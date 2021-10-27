Киев, , 07:35 — REGNUM Совет запасаться навозом и кизяком для отопления жилья дал украинцам в связи с дефицитом энергоресурсов в стране депутат Верховной Рады Украины Михаил Волынец. Своё заявление депутат сделал в ходе своего выступления в эфире телеканала «Наш».

Газ для Украины

Волынец пояснил, что в связи с дефицитом энергоресурсов на Украине в самое ближайшее время может начаться массовое закрытие объектов социальной инфраструктуры. В связи с этим депутат предложил предупредить жителей сельской местности, чтобы они собирали и сушили кизяк в качестве топлива, так как в сложившейся ситуации можно надеяться только на себя, а не на действующую власть.

В стране наблюдается дефицит газа и угля. Власти Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей ввели режим чрезвычайного положения в связи с нехваткой газа для отопления бюджетных учреждений. По данным компании «Укрэнерго» угля на складах в 3,9 раз меньше, чем необходимо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил властям Украины как можно скорее начать договариваться с Россией о поставках газа, без которого люди в стране могут замёрзнуть.

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