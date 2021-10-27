Ульяновск, 27 октября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Двое жителей Ульяновской области выслушали обвинительный приговор за похищение человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Машины во дворе

Перед судом предстали 30-летний мужчина и его 28-летний знакомый. Правоохранители установили, что преступление совершено в Сенгилеевском районе ночью 1 марта 2020 года. По данным следствия, в одном из сёл у них произошёл спонтанный конфликт с прохожим, которому были нанесены телесные повреждения.

«Жертву поместили в багажник и вывезли в Цемзавод, где впоследствии мужчину освободили сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчин виновными в похищении человека (п. «а» ч.2 ст.126 УК РФ). Один из злоумышленников также осуждён за умышленное причинение вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Им назначено пять и шесть лет лишения колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области за похищение человека, нападение на сотрудника Росгвардии и другие преступления осуждён 20-летний парень. Он получил четыре года колонии.

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