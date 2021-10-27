Кемерово, , 07:31 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1711 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 27 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 16 874 человека.

Всего в регионе выявлено 62 438 случаев заражения коронавирусом, 59 286 человек выздоровели, 1441 пациент скончался.

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