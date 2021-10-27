Токио, 27 октября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Власти Японии планируют ввести ограничения для обучающихся в стране иностранных студентов на доступ к технологиям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороноспособности. Об этом 27 октября сообщает газета Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В соответствии с новыми правилами, прежде чем предоставлять иностранным студентам доступ к образовательным программам, связанным с какими-либо важными для страны технологиями, университеты обязаны получать одобрение министерства промышленности. Отмечается, что вводимые нормы затронут только тех иностранных студентов, которые могут находиться под влиянием других государств. В частности, получающих от правительства этих государств более 25% своего дохода.

Напомним, что правительство Японии давно высказывает обеспокоенность в связи с лёгкостью получения иностранными студентами доступа к разрабатываемым университетами страны новейшим технологиям. В качестве одного из прецедентов для ужесточения законодательства упоминается незаконный вывоз в КНР в 2017 году инфракрасной камеры для самолётов, осуществлённый китайским студентом одного из вузов Токио. Внесение соответствующих поправок в законодательство ожидается до конца текущего года.

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