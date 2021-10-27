Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Американские власти работают со своими партнерами и союзниками над выработкой общей позиции по ситуации в Судане, где военные захватили членов переходного правительства. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 26 октября в ходе брифинга.

Нед Прайс Ru.usembassy.gov

Он отметил, что консультации по указанному поводу уже проводят госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и спецпредставитель Вашингтона по Африканскому Рогу Джеффри Фелтман.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Энтони Блинкен обсудил происходящее в Судане с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Представитель Эр-Риада осудил действия суданских военных.

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