Вашингтон, 27 октября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Американские власти работают со своими партнерами и союзниками над выработкой общей позиции по ситуации в Судане, где военные захватили членов переходного правительства. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 26 октября в ходе брифинга.

Ru.usembassy.gov Нед Прайс

Он отметил, что консультации по указанному поводу уже проводят госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и спецпредставитель Вашингтона по Африканскому Рогу Джеффри Фелтман.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Энтони Блинкен обсудил происходящее в Судане с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Представитель Эр-Рияда осудил действия суданских военных.