Благовещенск, 27 октября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Воды рек Приамурья за время паводка подтопили 103 населённых пункта в 23 муниципалитетах региона. Пострадали от подтопления 15,5 тыс. человек, повреждены почти 1,5 тыс. жилых домов, рассказал 26 октября на заседании совета Дальневосточного федерального округа при полпреде Юрии Трутневе губернатор Амурской области Василий Орлов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Разрушенные дома после паводка

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Эвакуироваться из своих домов пришлось 3694 амурчанам. Помимо жилья водой были залиты 5,7 тыс. приусадебных участков, 24 социальных объекта, 39 мостов и 107 сооружений. Затопило также участки автодорог протяженностью 596,8 км и урожай на площади 53 тыс. га. Наводнение нанесло ущерб 123 предприятиям сельского хозяйства.

«Для защиты населения от воздействия паводков мы проводим большую работу. Так, определение зон затопления позволит исключить новое строительство жилых домов и объектов экономики на затапливаемых территориях, а также более эффективно распланировать мероприятия по защите населенных пунктов. В 2020 году установлены зоны в 10 населенных пунктах Селемджинского района. В 2021 году проводятся работы по установлению зон затопления, подтопления на территориях 58 населенных пунктов области. Полное завершение работ по определению зон по 145 населенным пунктам предусмотрено к концу 2022 года», — рассказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Приамурье начнут реализовывать проекты строительства трёх дамб в сёлах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково. Гидротехнические сооружения необходимы, чтобы защищать территорию населённых пунктов от паводка. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 4,6 млрд рублей.