Куала-Лумпур, 27 октября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 84 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малазийской территории выросло до 28 576. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 5 726 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 442 224 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 73 258 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 584 пациента помещены в палаты интенсивной терапии, из них 305 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что в Малайзии полностью прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции 73,6% жителей.