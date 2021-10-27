Тегеран, 27 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. 26 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян и его белорусский коллега Владимир Макей договорились помочь иранцам в районе белорусско-литовской границы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем иранский представитель обсудил ситуацию с застрявшими иранцами в приграничном районе Беларуси и Литвы.

Заявив, что Исламская Республика Иран серьезно обеспокоена положением оказавшихся в затруднительном положении иранцев, он призвал консульских и пограничных должностных лиц Белоруссии к гуманитарному сотрудничеству в целях поиска и оказания медицинской помощи этим лицам и облегчения доступа к ним со стороны посольства Ирана для их скорейшего возвращения на родину.

Ссылаясь на тревожные новости о ситуации оказавшихся в затруднительном положении лиц, он призвал Республику Белоруссия к максимальному сотрудничеству.

Представляя отчет об усилиях министерства иностранных дел по выявлению застрявших иранцев, Макей подчеркнул серьезную готовность Минска оказать всеобъемлющую помощь в этом отношении и продолжать тесные контакты с посольством Ирана.