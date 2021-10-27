Пермь, , 07:23 — REGNUM В Перми может подорожать разовая поездка в общественном транспорте сразу на 11 рублей. Мэрия предлагает увеличить стоимость билета до 37 рублей. Информация об этом опубликована на сайте администрации.

Валидатор Yarregion.ru

В городе подготовлен проект нового тарифного меню. Документ направлен на рассмотрение в гордуму.

Авторы проекта считают, что новые тарифные планы существенно экономичнее, чем нынешние, и будут выгодны для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом. Тарифное меню предполагает удешевление безлимитных проездных, проездных для льготников и появление новых видов проездных.

При этом стоимость разовой поездки планируется приблизить к экономически обоснованной величине — 37 рублям за одну поездку. Муниципальные власти подчеркивают, что в Перми при одном из самых высоких показателей по качеству услуг перевозки тариф на проезд намного ниже, чем в городах-аналогах: в Екатеринбурге — 32 рубля с 2022 года, Нижнем Новгороде — 30 рублей, Казани — 35 рублей.

В столице Пермского края последний раз базовый тариф увеличивали в 2020 году. Рост составил 30%. Одна поездка стоит 26 рублей, при безначальном расчете — 24 рубля.