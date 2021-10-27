Кемерово, 27 октября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на утро сегодня, 27 октября, за прошедшие сутки выявлен 281 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 273 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 37, Новокузнецк — 34, Белово — 28, Междуреченск — 27, Прокопьевск — 27, Мыски — 21, Анжеро-Судженск — 20, Ленинск-Кузнецкий — 11, Киселевск — десять, Осинники — десять, Калтан — девять, Прокопьевский МО — семь, Кемеровский МО — шесть, Краснобродский — пять, Юргинский МО — пять, Юрга — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Таштагольский МР — четыре, Яшкинский МО — три, Гурьевский МО — два, Промышленновский МО — два, Топкинский МО — два, Яйский МО — два, Березовский — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 212 пациентов выздоровели, пятеро скончались.