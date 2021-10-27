Владивосток, , 07:31 — REGNUM Жители Приморья атакуют пункты вакцинации от COVID-19 — ежедневно прививаются от 6 до 7, 5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация Yarregion.ru

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На утро 27 октября первым компонентом привились 491 905 приморцев, завершили вакцинацию 384 806 из них.

Всего с начала массовой вакцинации минздрав получил 663 080 доз отечественных вакцин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в столице Якутии открыты дополнительные центры вакцинации. Сделать прививку от коронавируса горожане могут в том числе в торговых центрах, в главпочтамте и библиотеке.