Тегеран, , 08:08 — REGNUM 26 октября глава Организации гражданской обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали заявил, что военная и оборонительная мощь страны способна реагировать на любые угрозы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Джалали сделал эти замечания в кулуарах пресс-конференции, когда его попросили прокомментировать заявление израильского журналиста Эди Коэна, который заявил о начале обратного отсчёта нападения на Исламскую Республику Иран.

Иранский представитель сообщил, что угрозы израильского режима являются признаком его слабости, отметив: «Если бы израильский режим обладал такой мощью, он бы уже совершил нападение».

«В случае какой-либо угрозы со стороны Израиля иранская сторона будет вынуждена дать такой мощный ответ, что Коэн не переживет следующий день», — заявил бригадный генерал, решительно осудив высказывания израильского журналиста.