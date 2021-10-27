Улан-Удэ, 27 октября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Стена одной из квартир обрушилась в результате взрыва в Улан-Удэ. Об этом 27 октября сообщает телеграм-канал «ТИВИКОМ NEWS».

(сс) Rachealmarie Взрыв

Взрыв прогремел в одном из жилых многоэтажных домов на улице Московской. В результате взрыва обрушилась стена в квартире, выбило стёкла и замкнуло электропроводку. В соседней квартире произошло смещение смежной стены.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России с начала осени, по данным МЧС РФ, произошло 20 взрывов бытового газа.