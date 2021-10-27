Токио, , 07:14 — REGNUM Предложение объединить усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» выдвинул премьер-министр Японии Фумио Кисида, 27 октября сообщает агентство Киодо.

Фумио Кисида (сс) 首相官邸ホームページ

Свою идею он представил на онлайн-саммите организации. Кроме того, глава правительства призвал провести в 2023 году в Японии специальный саммит АСЕАН, который будет посвящен 50-летию начала отношений страны с Ассоциацией. По мнению Кисиди, мероприятие «поднимет отношения» Токио и организации «на новую ступень».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября президент США Джо Байден заявил, что может в будущем совершить поездку в страны Юго-Восточной Азии.

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