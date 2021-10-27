Тегеран, , 08:10 — REGNUM 26 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что страна продолжит поддерживать связь со всеми политическими силами в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Тегеране со своим пакистанским коллегой Мехмудом Куреши, он отметил, что консультации Ирана по вопросам безопасности с временным правительством Афганистана продолжаются.

«Мы внимательно следим за развитием событий в Афганистане и считаем, что формирование инклюзивного правительства с участием всех этнических групп страны является наиболее важным политическим решением, стоящим перед нами», — заявил Амирабдоллахиан.

Он также подчеркнул, что Иран будет использовать возможности всех своих пограничных терминалов с Афганистаном для отправки гуманитарных поставок в соседнюю страну.

Амирабдоллахиан предположил, что ускорение отправки гуманитарной помощи из других стран в Афганистан накануне похолодания снизит пик потока беженцев в соседние страны.