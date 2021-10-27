Тегеран, , 08:11 — REGNUM 26 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 125 519, причем 156 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«Еще 156 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 125 519», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 9096 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1277 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 443 243 пациента из общего числа 5 877 456 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 4184 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 51 455 291 иранец получил первую дозу вакцины против коронавируса.