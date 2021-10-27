Тегеран, , 08:12 — REGNUM Правительство Японии подтвердило свою солидарность с Исламской Республикой Иран, подписав соглашение о проекте совместно с Всемирной организацией здравоохранения в поддержку консолидации национальных усилий Ирана по реагированию на чрезвычайную ситуацию в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Соглашение о финансовом пожертвовании было подписано между Сайедом Джаффаром Хусейном, представителем ВОЗ, и временным поверенным в делах Японии в Исламской Республике Иран Хиротакой Мацуо во время торжественной церемонии в Тегеране.

Проект грантовой помощи стоимостью 6,3 миллиона долларов США предоставит Исламской Республике Иран в общей сложности шесть аппаратов магнитно-резонансной томографии для укрепления ее потенциала по преодолению продолжающегося кризиса в стране, связанного с COVID-19. Аппараты МРТ будут доставлены в государственные больницы в пяти провинциях Ирана.

Доктор Хуссейн выразил свою благодарность правительству и посольству Японии за их поддержку, которая в значительной степени могла бы укрепить систему здравоохранения страны в борьбе с вирусной инфекцией.