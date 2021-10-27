Тегеран, , 08:15 — REGNUM 26 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан встретился и провел переговоры со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель премьер-министра Туркменистана и министр иностранных дел Мередов, прибывший в Тегеран во главе делегации высокого уровня, был встречен своим иранским коллегой.

Дипломатическая делегация Туркмении прибыла в иранскую столицу для участия в 16-м ежегодном заседании Совместной экономической и культурной комиссии. Министр иностранных дел страны также примет участие во второй встрече министров иностранных дел соседей Афганистана, организованной Тегераном.

Следует отметить, что по инициативе Пакистана 8 сентября 2021 года состоялась первая встреча соседей Афганистана. Президент Ирана Ибрагим Раиси откроет вторую министерскую встречу и выступит на ней с речью.