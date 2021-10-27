Вилючинск, Камчатский край, , 07:07 — REGNUM Подводные силы Тихоокеанского флота ВМФ России получат два атомных крейсера проекта 955 «Борей-А» и две атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» в ближайшие годы, сообщил 27 октября журналистам начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

Атомная подводная лодка проекта 955 «Борей» в ходе испытаний в Белом море. Декабрь 2020 Цитата из видео из YouTube

«Мы ожидаем поступления четырёх подводных лодок: два «Борея» и два «Ясеня». Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях», — сказал он.

Новые подлодки, по словам Наварского, существенно укрепят морскую составляющую Стратегических ядерных сил РФ.

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Крейсеры проекта 955 «Борей-А» являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава», они оснащены передовыми видами вооружения, системами наблюдения и боевого применения.

Ранее источник сообщал, что первый крейсер проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег» войдет в состав Военно-морского флота России до конца 2021 года. Второй ракетоносец «Генералиссимус Суворов» поступит в ВМФ в конце 2022 года.

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