Ульяновск, , 07:07 — REGNUM В Ульяновской области резко выросли темпы вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Вакцинация Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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Руководитель области Алексей Русских подчеркнул, что ситуация по коронавирусу остаётся неблагополучной, за неделю прирост заболевших составил 19,7%:

«Мы переместились на восьмое место в России».

По данным властей, на 26 октября в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 414 079 жителей, в том числе двумя компонентами — 321 739 жителей, что составляет 40,5% от подлежащих вакцинации. В минздраве заявляют, что темпы вакцинации в октябре выросли в четыре раза, по сравнению с началом месяца число желающих сделать прививку выросло с 1 тыс. в сутки до 3,2 тыс. человек.

Всего в регионе для выработки коллективного иммунитета планируют привить от COVID-19 более 793,7 тыс. жителей. С начала вакцинации регион получил свыше 488 тыс. комплектов вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделали с начала пандемии 1 359 106 лабораторных исследований на коронавирус, который выявлен у 92 846 жителей. Из них в настоящее время 82 087 человек выздоровели, 2931 ковидный пациент умер.

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