Тегеран, 27 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. 26 октября посол Ирана в Туркменистане заявил, что туркменская делегация в составе 23 человек отправилась в Тегеран для рассмотрения вопроса об укреплении сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Голамаббас Арбабхалес заявил, что делегацию возглавляетРашит Мередов, министр иностранных дел Туркменистана.

Целью визита является проведение нового раунда политических переговоров между министрами иностранных дел, 16-го ежегодного совместного заседания экономической и культурной комиссии, а также участие во встрече соседей Афганистана.

Официальные лица Туркменистана встретятся с министром дорог и городского развития ИранаРостамом Касеми, министром иностранных делХоссейномАмиром Абдоллахианом, министром нефтиДжавадом Овджи и некоторыми другими официальными лицами Ирана по вопросам инвестиций, таможенного сотрудничества, нефти и газа, медицины, транспорта, науки и культуры.

Предполагается, что обе стороны подпишут меморандум о взаимопонимании.