Благовещенск, , 07:22 — REGNUM Жители Амурской области начали активнее приходить за прививками от COVID-19 после того, как в регионе был введён вход по QR-кодам в места массового скопления людей — кафе, рестораны, торговые центры, учреждения культуры и спортивные объекты. Однако темпы вакцинации в регионе по-прежнему недостаточны, заявил на заседании оперштаба региона глава Приамурья Василий Орлов. Губернатора процитировала «Амурская правда».

Вакцинация Permkrai.ru

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«Рост числа желающих поставить прививки мы прогнозировали. На сегодняшний день необходимо продолжать наращивать темпы вакцинации, уделив особое внимание работе мобильных пунктов, развернутых в торговых центрах. При этом необходимо организовать работу так, чтобы не создавать скопления людей», — сказал Василий Орлов.

Он также констатировал, что чаще стали прививаться от COVID-19 студенты колледжей и вузов, среди этой категории населения план выполнен на 60,9%. Низкие темпы вакцинации сохраняются среди призывников — 27,5%. Жители области старше 60 лет привиты от COVID-19 на 54,2% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье использовано 80% вакцины от коронавируса, поступившей в регион. Прививки сделали 56,4% жителей Благовещенска, план по области выполнен на 66%.