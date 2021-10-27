Тегеран, 27 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. 26 октября заместитель министра юстиции Ирана по международным делам и секретарь Высшего совета по правам человека Казем Гарибабади выразил сожаление в связи с тем, что права человека стали политическим инструментом оказания давления на такие страны, как Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ответ на заявление специального представителя Организации Объединенных Наций по положению в области прав человека в Исламской Республике Иран иранский дипломат назвал доклад политизированным, заявив, что мир страдает от несправедливости, вытекающей из политики так называемых правозащитников на Западе и в США, при этом Иран является жертвой нарушения прав человека со стороны данных государств.

Гарибабади выразил сожаление по поводу того, что права человека стали политическим инструментом для оказания давления на независимые развивающиеся страны, такие как Иран, превращая человека в жертву.

Он обрушился с критикой на так называемых защитников прав человека за молчание о террористических актах против иранской нации и ее ученых, а также о жестоких санкциях, которые представляют собой грубое нарушение прав человека. Секретарь призвал рассмотреть такие нарушения международного гуманитарного права западными странами и ситуацию с правами человека в этих государствах.