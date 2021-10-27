Кито, , 07:02 — REGNUM Жёсткое столкновение между демонстрантами и полицейскими в Кито, недалеко от здания президента, ознаменовало день социальных протестов в Эквадоре. Об этом пишет агентство EFE.

Протест в Эквадоре © twitter Policía Ecuador. @PoliciaEcuador

В результате столкновений было арестовано около 37 человек, по меньшей мере пять получили ранения.

Местом действия стала историческая площадь Санто-Доминго, где демонстранты собрались после мирного марша протяженностью менее двух километров. Митинг был созван профсоюзами и общественными деятелями.