Кито, 27 октября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Жёсткое столкновение между демонстрантами и полицейскими в Кито, недалеко от здания президента, ознаменовало день социальных протестов в Эквадоре. Об этом пишет агентство EFE.

twitter Policía Ecuador. @PoliciaEcuador Протест в Эквадоре

В результате столкновений было арестовано около 37 человек, по меньшей мере пять получили ранения.

Местом действия стала историческая площадь Санто-Доминго, где демонстранты собрались после мирного марша протяженностью менее двух километров. Митинг был созван профсоюзами и общественными деятелями.