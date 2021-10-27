Тегеран, , 08:13 — REGNUM 26 октября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана объявил, что 27 октября состоится вторая встреча министров иностранных дел соседей Афганистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Президент Ирана Ибрагим Раиси проведёт встречу и выступит с речью», — сообщил журналистам Саид Хатибзаде на своем еженедельном брифинге для прессы в Тегеране.

«Встреча состоится с участием министров иностранных дел шести соседних с Афганистаном стран», — заявил пресс-секретарь, отметив, что министры иностранных дел Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Пакистана примут личное участие, в то время как министры иностранных дел Китая и России будут присутствовать на встрече онлайн.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направит специальное послание по случаю встречи в Тегеране. Послание указывает на то, что Исламская Республика Иран является центром активной дипломатии, протаптывая путь к региональному миру и стабильности.

Хатибзаде подчеркнул, что афганский народ ожидает от таких стран, как Исламская Республика Иран, помощи в осуществлении своей воли, о чем также просят четыре миллиона афганцев, проживающих в Иране.