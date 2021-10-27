Тегеран, 27 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. 26 октября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана объявил, что 27 октября состоится вторая встреча министров иностранных дел соседей Афганистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Президент ИранаИбрагим Раиси проведёт встречу и выступит с речью», — сообщил журналистамСаид Хатибзаде на своем еженедельном брифинге для прессы в Тегеране.

«Встреча состоится с участием министров иностранных дел шести соседних с Афганистаном стран», — заявил пресс-секретарь, отметив, что министры иностранных дел Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Пакистана примут личное участие, в то время как министры иностранных дел Китая и России будут присутствовать на встрече онлайн.

Генеральный секретарь Организации Объединенных НацийАнтониу Гутерриш направит специальное послание по случаю встречи в Тегеране. Послание указывает на то, что Исламская Республика Иран является центром активной дипломатии, протаптывая путь к региональному миру и стабильности.

Хатибзаде подчеркнул, что афганский народ ожидает от таких стран, как Исламская Республика Иран, помощи в осуществлении своей воли, о чем также просят четыре миллиона афганцев, проживающих в Иране.