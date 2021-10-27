Хабаровск, 27 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Хабаровском крае уже более 320 тыс. человек приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Chuvash.gks.ru Переписчики

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Отмечается, что наиболее активными оказались жители Ульчского, Нанайского и Советско-Гаванского районов.

Губернатор Михаил Дегтярёв, который находится на самоизоляции из-за выявленного в его окружении COVID-19, прошёл перепись на портале госуслуг.

«Сообщить данные о себе и своей семье можно на портале госуслуги. Что я и сделал — ведь это очень удобно! Электронная перепись доступна до 8 ноября, а всего же она продлится до 15 ноября», — сообщил губернатор.

Всего в Хабаровском краю работают 2,7 тыс. переписчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее предпочтительный способ Всероссийской переписи населения — это когда переписчик приходит домой. Так считают 36% жителей России, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).