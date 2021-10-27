Пекин, , 07:00 — REGNUM Временный запрет на ввоз морепродуктов двух российских компаний из-за выявления коронавируса на упаковках ввела таможня Китая. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба главного таможенного управления КНР.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Запрет касается продукции с рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury и производственного предприятия Zarya LLC. В сообщении китайского ведомства указывается, что на упаковках замороженной горбуши, несколько партий которой были импортированы этими двумя компаниями в Китай, был выявлен коронавирус.

Декларации на импорт продукции от двух российских компаний не будут приниматься в течении недели, как того требуют таможенные правила КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде регионов Китая начнут вакцинацию от COVID-19 детей с трёх лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В ряде регионов Китая начнут вакцинацию от COVID-19 детей с трех лет