Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 27 октября 2021, 06:53 — REGNUM Деформация почти десятисантиметрового участка местности, обнаруженная в районе извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, может предвещать увеличение лавового потока, открытие или закрытие точки выброса. Об этом пишет агентство EFE.
Как заявила директор Национального географического института на Канарских островах Мария Хосе Бланко вместе с директором Плана по предотвращению вулканизма на Канарских островах (Pevolca) Мигелем Анхелем Моркуэнде, такая деформация местности уже происходила дважды и сопровождалась увеличением количества лавы и закрытием или открытием точки выброса.
Ранее на Пальме из-за извержения вулкана произошла серия землетрясений.