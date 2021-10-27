Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 27 октября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Деформация почти десятисантиметрового участка местности, обнаруженная в районе извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, может предвещать увеличение лавового потока, открытие или закрытие точки выброса. Об этом пишет агентство EFE.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

Как заявила директор Национального географического института на Канарских островах Мария Хосе Бланко вместе с директором Плана по предотвращению вулканизма на Канарских островах (Pevolca) Мигелем Анхелем Моркуэнде, такая деформация местности уже происходила дважды и сопровождалась увеличением количества лавы и закрытием или открытием точки выброса.

Ранее на Пальме из-за извержения вулкана произошла серия землетрясений.