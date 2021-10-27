Ульяновск, , 06:53 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие данные следуют из сведений управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации, за последние сутки, 26 октября, в регионе выявлено 540 носителей коронавируса, в то время как за 25 октября — 515.

В Ульяновской области сделали с начала пандемии 1 359 106 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. В настоящее время под наблюдением остаются 21 971 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске от COVID-19 вакцинированы 209,5 тыс. жителей, из них свыше 48,6 тыс. бюджетников.

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