Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Новые атаки боевиков афганского крыла террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут произойти через 6−12 месяцев, заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол 26 октября в ходе брифинга.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он уточнил, что речь идет об операциях террористов за рубежом, в том числе и на территории США. Кроме того, по словам Кола, другая группировка — «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сможет возобновить свои террористические акции через год или два.

Замглавы ведомства отметил, что такой прогноз дает разведсообщество США. Он добавил, что, согласно представленной оценке, ни одна из этих группировок пока не располагает возможностями для таких атак.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганском городе Кандагар, в результате которого погибли 63 человека.

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