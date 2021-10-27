Рим, 27 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес открыла улицу в римском парке Вилла Боргезе, посвященную колумбийскому писателю Габриэлю Гарсии Маркесу. Об этом пишет агентство EFE.

Габриэль Гарсиа Маркес

По её словам, творчество писателя является источником гордости для страны.

Рамирес напомнила, что для Гарсии Маркеса «голосом Рима» был шум фонтанов, и сравнила этот голос с дождём, который шел в момент церемонии открытия и который стал образцом магического реализма колумбийского писателя.