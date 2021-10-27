Петропавловск-Камчатский, 27 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Пепловый выброс произошел на вулкане Карымский в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Сообщается, что высота столба пепла составила 2500 метров. Шлейф от выброса начал распространяться на юго-восток в направлении Камчатского залива. Отмечается, что населенные пункты на пути выброса отсутствуют. Жители Камчатки в дежурные службы по вопросам выброса не обращались.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой около четырех километров. Шлейф от выброса ушел на 89 километров на востоко-северо-восток от исполина. Опасности для жителей Камчатки этот выброс не представлял.